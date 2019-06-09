Клуб из села с населением 1600 человек вышел в украинскую премьер-лигу

"Колос" из села Ковалевка завоевал право участия в украинской премьер-лиге сезона-2019/20. В стыковых матчах за место в УПЛ клуб обыграл одесский "Черноморец" (0:0, 2:0).

Население Ковалевки, находящейся в 80 км от Киева, составляет порядка 1600 жителей.

В другом стыковом противостоянии "Карпаты" одолели "Волынь" (0:0, 3:1) и сохранили место в элитном дивизионе.

Ранее напрямую в первую лигу вылетел киевский "Арсенал", его место займет "Днепр-1". Клуб был основан в Днепре в 2017 году после перевода двукратного чемпиона СССР "Днепра" во вторую лигу из-за невыплаты долгов.