"Карпаты" разгромили на выезде "Ворсклу" благодаря хет-трику Шведа

"Карпаты" разгромили "Ворсклу" в матче 19-го тура чемпионата Украины - 4:0. Хет-трик оформил Марьян Швед.

В другой встрече "Десна" на выезде одолела "Арсенал" - 2:0. Киевляне занимают последнее место в премьер-лиге, имея в активе 8 очков после 19 туров.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

19-й тур

"Арсенал" - "Десна" - 0:2 (0:1)

Голы: Фаворов, 1 (0:1). Фаворов, 90+1 - с пенальти (0:2).

"Ворскла" - "Карпаты" - 0:4 (0:1)

Голы: Ди Франко, 25 (0:1). Швед, 51 (0:2). Швед, 55 (0:3). Швед, 90+1 (0:4).