"Карпаты" разгромили на выезде "Ворсклу" благодаря хет-трику Шведа

"Карпаты" разгромили "Ворсклу" в матче 19-го тура чемпионата Украины - 4:0. Хет-трик оформил Марьян Швед.
В другой встрече "Десна" на выезде одолела "Арсенал" - 2:0. Киевляне занимают последнее место в премьер-лиге, имея в активе 8 очков после 19 туров.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
19-й тур
"Арсенал" - "Десна" - 0:2 (0:1)
Голы: Фаворов, 1 (0:1). Фаворов, 90+1 - с пенальти (0:2).
"Ворскла" - "Карпаты" - 0:4 (0:1)
Голы: Ди Франко, 25 (0:1). Швед, 51 (0:2). Швед, 55 (0:3). Швед, 90+1 (0:4).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/
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