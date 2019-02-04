Хачериди рассказал, как получил лещей от Шовковского в раздевалке

Защитник ПАОК, который ранее выступал за киевское "Динамо", Евгений Хачериди рассказал о конфликте с голкипером Александром Шовковским после одного из матчей украинской команды в Лиге Европы.

- Бокс с Шовковским? Было, когда меня удалили с "Маккаби", когда я за Алиева заступился, - заявил Хачериди в интервью FootballHub. - В итоге я получил, потом еще и Алиев сказал плохие слова в интервью. Это было.

Шовковский зашел, можно сказать, лещей дал. Считаю, это ненормально. А что, нормально подходить и бить человека? Где же тут нормально? Считаю, это ненормально.