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Сегодня, 19:06

Главный тренер «Шахтера» заявил, что может уйти из украинского клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в скором времени может покинуть команду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды из Донецка.

«Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера «Шахтера». Я разговаривал со всеми, от игроков до руководства клуба. Если чемпионат будет, то хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше», — сказал тренер.

42-летний итальянский специалист возглавил «Шахтер» 25 мая 2021 года.

Под руководством итальянца «Шахтер» стал чемпионом Украины в сезоне-2021/22, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее он также тренировал итальянские клубы «Фоджа», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло».

Источник: https://tass.ru/sport/14535507
ФК Шахтер (Донецк)
Роберто Де Дзерби
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