16:08 | Футбол — Украина

Футболисты "Ворсклы" поддержали скандальную акцию кутаисского "Торпедо"

24 июня. Футболисты "Ворсклы" поддержали футболистов кутаисского "Торпедо".
24 июня. Футболисты "Ворсклы" поддержали футболистов кутаисского "Торпедо".

Игроки "Ворсклы" поддержали футболистов кутаисского "Торпедо", которые выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с "Сиони"​ (7:0), сообщает Фейсбук On Football.

 
Грузинские футболисты в майках с антироссийскими лозунгами.Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности

Футболисты украинского клуба сделали фото с баннером, где написано: "20 процентов моей страны оккупировано Россией".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности // "Наша страна оккупирована Россией". Фото скандальной формы кутаисского "Торпедо" // СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

 

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