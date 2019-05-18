Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, почему принято решение о переименовании в Украинскую ассоциацию футбола. По его словам, такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире.

- Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА, – цитирует Павелко официальный сайт ФФУ. - И мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза.

Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, "как в Украине". Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы: UA – Украина и F – футбол.

Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире.