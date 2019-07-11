Экс-защитник сборной Украины высказал отношение к тому, что Ракицкий не пел национальный гимн

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал в интервью ютуб-каналу "Зе Интервьюер" о своем отношении к тому, что украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не пел гимн национальный гимн перед матчем сборной.

- Мы не говорили в сборной на тему того, что Ракицкий не поет гимн. Возможно, ребята подкалывали, но чтобы конкретно и жестко – такого разговора не было, - приводит слова Федецкого ua.tribuna.com. - Один может быть кричать, что патриот, петь гимн громче всех, целовать тризуб, при этом быть полным быдлом. А патриотизм для понтов.

Тему с Ракицким нужно уже закрыть. Не пел он гимн – ну и не пел, перешел в Россию. Он играл за сборную, был одним из топ-защитников, с которыми я играл, у него шикарная левая нога. Я не могу сказать про него как про человека плохого слова. Он хороший отец, семьянин, наверняка, решение о переезде в Россию принимал вместе с семьей.

29-летний Ракицкий стал первым футболистом в истории, который в один год стал чемпионом России и Украины. В осенней части сезона-2018/19 он сыграл 11 матчей и забил 1 гол в составе "Шахтера", а после перехода в "Зенит" зимой этого года отметился тремя мячами в 10 встречах российской премьер-лиги.

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