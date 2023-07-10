Экс-вратарь «Шахтера» и сборной Украины Пятов завершил карьеру

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов объявил о завершении карьеры, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу «горняков».

«Шахтер» сыграет с «Тоттенхэмом» в прощальном матч с участием 39-летнего вратаря. Игра пройдет в Лондоне 6 августа.

Пятов провел за «Шахтер» 482 матча — это третий показатель в истории клуба и рекорд для вратарей. Голкипер является самым титулованным игроков в истории «горняков» — 28 трофеев.

В составе сборной Украины Пятов провел 102 матча. Экс-футболист после завершения карьеры займет должность тренера вратарей в «Шахтере».