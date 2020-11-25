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Шевченко соболезнует в связи со смертью Марадоны

21:22
Андрей Шевченко. Фото AFP
Андрей Шевченко. Фото AFP
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки, — написал Шевченко на своей странице в Facebook. — Ничто не может отменить то, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда.

Диего Марадоне было 60 лет. В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-1986 и стал вторым на ЧМ-1990.

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