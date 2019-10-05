«Десна» оторвалась от «Динамо» в УПЛ
21:47
«Десна» обыграла «Олимпик» в матче 10-го тура чемпионата Украины — 1:0. Единственный мяч провел Артем Фаворов на 90-й минуте.
Победа позволила клубу из Чернигова упрочить свои позиции втором месте в УПЛ, обогнав киевское «Динамо». Лидирует «Шахтер», выигравший все девять стартовых игр.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
10-й тур
«Ворскла» — «Мариуполь» — 1:1 (0:0)
Голы: Чоботенко, 57 (0:1). Васин, 90+3 (1:1).
«Десна» — «Олимпик» — 1:0 (0:0)
Гол: Фаворов, 90.
Удаление: Завийский (О), 65.
«Львов» — «Заря» — 0:0
Удаление: Феррейра (Л), 38.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2019-2020/
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