Дарио Срна: «Динамо» Семина было самым сильным после эры Лобановского»

Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна вспомнил о розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне-2008/09. «Горняки» одержали победу в турнире, а в полуфинале по сумме двух матчей обыграли киевское «Динамо» (2:1, 1:1).

— У «Шахтера» была тяжелая группа в Лиге чемпионов, — приводит слова хорвата Football.ua. — После поражения в последнем туре в группе, президент зашел в раздевалку и сказал, что мы должны выиграть Кубок УЕФА. Он сказал, что ЦСКА — хороший пример для нас, когда они выиграли в 2005 году.

Атмосфера в середине сезона была не очень хорошей. От нас ждали большего, от Мирчи Луческу. На нас было давление, это нормально. Однако нас поддерживало руководство, президент.

Переломный момент — матч против ЦСКА. Мы поняли, если обыграем команду, которая не так давно выиграла Кубок УЕФА, то можем выиграть и сами.

В полуфинале я не хотел играть с «Динамо», а Луческу хотел. Если бы мы вылетели, думаю, до сих пор не смог бы спать спокойно. «Динамо» Семина было самым сильным после эры Лобановского.