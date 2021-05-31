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Пятов продлил контракт с «Шахтером» на два года

18:03
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Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба 31 мая. Соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2022/23.

36-летний вратарь — самый опытный футболист в составе «горняков». Он выступает за команду с лета 2007 года, провел в ней 14 сезонов и вместе с «Шахтером» стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Всего в активе Пятова 468 матчей за «Шахтер».

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/may/31_news/31_pyatov/

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