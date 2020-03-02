У УЕФА не было вопросов по организации Суперкубка в Казани

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин отметил, что у организации не было вопросов по проведению Суперкубка УЕФА в Казани. Сегодня стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет на «Казань Арене».

— Как такового голосования не было, потому что два других города сняли свои заявки и осталось два кандидата на два года, — цитирует ТАСС Сорокина. — Все определилось достаточно быстро. В презентации коллег из аппарата было подчеркнуто, что заявка сильная и все гарантии предоставлены. Город имеет хороший опыт проведения различного рода крупных соревнований, поэтому было приятно слышать, что по организации вопросов не возникает.

Казань — хороший город, там опытная команда по проведению соревнований и прекрасный стадион, но готовиться все равно нужно. Понятное дело, что сейчас никто не готов провести Суперкубок — это серьезный матч, для организации которого всегда требуются месяцы подготовки. Тут требования существенно выше, чем к проведению матчей премьер-лиги.