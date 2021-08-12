В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Счет после основного и дополнительного времени ничейный — 1:1.

Российский арбитр Сергей Карасев показал желтую карточку вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге во время серии пенальти за неспортивное поведение.