«Челси» — «Вильярреал»: Карасев показал желтую карточку Кепе во время серии пенальти
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В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Счет после основного и дополнительного времени ничейный — 1:1.
Российский арбитр Сергей Карасев показал желтую карточку вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге во время серии пенальти за неспортивное поведение.
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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры
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