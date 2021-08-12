Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

«Челси» — «Вильярреал»: Карасев показал желтую карточку Кепе во время серии пенальти

00:47
«Челси» — «Вильярреал»: Карасев показал желтую карточку Кепе во время серии пенальти. Фото AFP
«Челси» — «Вильярреал»: Карасев показал желтую карточку Кепе во время серии пенальти. Фото AFP
Теги:

В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Счет после основного и дополнительного времени ничейный — 1:1.

Российский арбитр Сергей Карасев показал желтую карточку вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге во время серии пенальти за неспортивное поведение.

Челси — Вильярреал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения — гадание
Священник и работники крематория изнасиловали и убили школьницу
Врач назвал нетипичный признак приближающегося сердечного приступа
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры