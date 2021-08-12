«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти «Вильярреал»

«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 д.в., пенальти — 6:5. Для английского клуба это вторая победа в данном турнире. Ранее он выигрывал в 1998 году.

На 27-й минуте встречи полузащитник Хаким Зиех вывел английскую команду вперед. Марокканец получил передачу от Кая Хаверца и нанес идеальный удар по воротам.

На 73-й минуте новичок испанского клуба Булайе Диа отдал точный пас на Жерара Морено, который точно пробил в девятку. Счет стал равный — 1:1.

В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти. Командам потребовалось по 7 попыток, где точнее были «синие».

Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. В серии одиннадцатиметровых он показал вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге желтую карточку за неспортивное поведение.

Суперкубок УЕФА

«Челси» — «Вильярреал» — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 6:5

Голы: Зиех, 27 (1:0). Ж.Морено, 73 (1:1).

«Челси»: Менди (Аррисабалага, 119), Алонсо, Зума (Кристенсен, 66), Рюдигер, Ковачич, Зиех (Пулишич, 43), Канте (Жоржиньо, 65), Хаверц, Чалоба, Вернер (Маунт, 65), Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, А.Морено (Морланес, 85), Педраса (Эступиньян, 58), Пау Торрес, Фойт, Капуэ (Марио Гаспар, 70), Тригерос (Мойсес Гомес, 70), Ж.Морено, Диа (Раба, 85), Пино (Манди, 91).

Предупреждения: Рюдигер, 45. Пино, 61. Раба, 119. Аррисабалага, 120.

Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия).

ВАР: Фриц (Германия). Гиль (Польша), Иррати (Италия).

11 августа. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».