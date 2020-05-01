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4:0! «Зенит» вспомнил разгром «Баварии» в Кубке УЕФА

14:21
1 мая 2008 года. «Зенит» — «Бавария» — 4:0. Алехандро Домингес празднует гол. Фото AFP
1 мая 2008 года. «Зенит» — «Бавария» — 4:0. Алехандро Домингес празднует гол. Фото AFP
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1 мая 2008 года «Зенит» на своем поле разгромил «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Twitter «Зенита» опубликовал архивный видеоотчет с того матча.

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