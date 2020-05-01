4:0! «Зенит» вспомнил разгром «Баварии» в Кубке УЕФА

1 мая 2008 года «Зенит» на своем поле разгромил «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Twitter «Зенита» опубликовал архивный видеоотчет с того матча.

Случайность или гениальный план? 12 лет назад «Зенит» разгромил «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА