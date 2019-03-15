Денис Черышев: "У "Краснодара" все получится в чемпионате"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев после ничьей против "Краснодара" (1:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы заявил ,что его команде очень понравился соперник, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Думаю, "Краснодар" – очень хорошая команда, и она это доказала, – отметил Черышев. – Нам было тяжело, особенно в первом тайме. Во втором у нас были хорошие шансы забить голы, но мы этого не сделали, и нас за это наказали. Нам забили красивый гол, но слава богу удалось отыграться.

– Было ли морально тяжело выходить играть против своих партнеров по сборной?

– Это игра, и для меня самым важным было то, чтобы "Валенсия" прошла дальше. Мы довольны, потому что до конца не сдавались. Получили гол в свои ворота на 85 минуте, но пошли вперед, создали несколько моментов и в одном из них забили.

– Что скажете о "Краснодаре"?

– Нам очень сильно понравилась эта команда. В первом тайме она владела преимуществом, мячом, и нам было тяжело. Я думаю, у "Краснодара" все обязательно получится в чемпионате.

– Какой настрой перед сборной? Успели ли пообщаться с Черчесовым?

– Нет, еще не успел. Настрой боевой, но у нас есть еще игра в чемпионате. Сейчас думаем только о "Хетафе", а потом уже о сборной.