Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, какие эмоции испытывал после победы над «Байером» в гостевом матче четвертьфинала Кубка УЕФА (4:1). В этот день у него с Юлией Барановской родилась дочь.

— Как отнеслись к жребию в четвертьфинале? В одном из интервью вы были недовольны тем, что в четвертьфинале вышли на «Байер».

— Возможно, это из-за того, что перед нами они убрали кого-то дома 6:1. «Галатасарай», точно. Не 6:1, а 5:1? Ну да, это все меняет, конечно. Было опасение, что они нам на своем поле много «накидают» — и на «Петровском» не сможем отыграться.

— У многих первая игра с «Байером» ассоциируется с люлькой, которую вы качали после забитого гола. Помните тот день?

— Встал очень рано, так как роды были намечены на 10 или 11 часов, то есть это часов 7-8 по немецкому времени, — рассказал Аршавин «Зенит-ТВ». — Нервничал, конечно. Узнал обо всем буквально через пять минут после того, как дочка родилась, мне позвонил врач, сказал, что все в порядке. Я тогда чуть ли не первым пришел на завтрак, хотя обычно завтракать вообще не хожу, в столовой еще никого не было. В остальном все было как всегда.

— Это был последний матч без Адвоката на бровке, его дисквалификация заканчивалась. Но казалось, что команда не заметила потери...

— На самом деле, кто-то даже расстроился, что Дик возвращается — без него на скамейке так хорошо все пошло. Это шутка, конечно. Но стоит заметить, что первый же матч после его возвращения на тренерский мостик мы проиграли.

— После игры была какая-то особенная радость в раздевалке?

— Мне сразу вспоминается Гарик Денисов. Не помню, было ли это сразу в раздевалке или чуть позже, но он просто не понимал, как надо сыграть следующий матч, чтобы не выйти в полуфинал. Я ему тогда сказал, что даже если 3:0 проиграем, идем дальше. Мы долго это обсуждали после матча.

— Та игра стала поворотной? Было ощущение, что возможно все, даже победа в кубке?

— Не помню точно своих ощущений после матча. Понимал, что мы уже прошли «Байер», потому что не представлял, как можно отдать такое преимущество, разве что всемером выходить на поле. Но перспектива выйти на «Баварию» точно не радовала. Мне казалось, что мы не сможем пройти мюнхенцев.