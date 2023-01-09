В «Бешикташе» рассказали о будущем нападающего Вегхосрта в команде

В «Бешикташе» рассказали о будущем нападающего Ваута Вегхосрта, которого связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий, права на которого принадлежат «Бернли», находится в «Бешикташе» в аренде.

«Сообщения о том, что арендное соглашение может быть расторгнуто в случае выплаты компенсации в 2,5 миллиона евро, не соответствуют действительности. Решение по будущему игрока будет принимать только клуб. Мы проинформируем вас в случае каких-то изменений», — говорится в заявлении «Бешикташа».

30-летний Вегхорст забил семь голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне.

На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.