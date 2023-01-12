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Вегхорст улетел в Англию для прохождения медосмотра перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Бернли» Ваут Вегхорст, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Бешикташ», улетел из Турции в Англию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ему предстоит пройти медосбледование, после чего будет официально объявлено о переходе форварда в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит 3 миллиона «Бешикташу», затем подпишет 30-летнего форварда на правах аренды из «Бернли».

Вегхорст забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.

ФК Бернли
ФК Бешикташ
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
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