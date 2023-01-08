Представитель Оздоева: «Пирло видоизменил позицию Магомеда, он стал играть ближе к чужим воротам»

Анзор Гаргаев, представитель российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, прокомментировал игру футболиста в матче против «Коньяспора» (3:3).

В этой игре Оздоев отметился голом и результативной передачей.

«У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера. В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника. Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей. Я присутствовал на матче, и считаю, что судейство было предвзятое. Это помешало «Фатих Карагюмрюк» победить, все свистелось в одну сторону», — приводит слова Гаргаева Sport24.

Также агент заявил, что главный тренер «Фатих Карагюмрюка» Андреа Пирло доверяет Оздоеву.

«Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам», — сказал Гаргаев.

30-летний Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. Контракт россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года, в соглашении есть пункт о возможном продлении еще на один год.