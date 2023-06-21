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Темель: «У Оздоева есть шансы перейти в топ-клуб»

Алина Савинова
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Немецкий тренер Месут Темель оценил шансы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева пойти на повышение.

«Считаю, что у Оздоева есть шансы перейти в топ-клуб. Если ты показываешь высокий уровень игры в Турции, затем ты можешь поехать в Испанию, Германию, Италию. Важно показать свой уровень и иметь уверенность в себе. Также 90 процентов успеха кроется в работе с тренером, важно, чтобы он толкал тебя вперед. И Пирло смог вселить уверенность в Оздоева», — цитирует Темеля Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Оздоев провел 34 матча в составе «Фатих Карагюмрюк», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Его команда заняла 7-е место в чемпионате Турции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-assistent-abaskalya-u-ozdoeva-est-shansy-perejti-v-top-klub/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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