ПАОК заинтересован в приглашении Оздоева

Как стало известно «СЭ» от греческих источников, ПАОК из Салоник заинтересован в приглашении российского полузащитника Магомеда Оздоева, который минувший сезон провел в «Фатих Карагюмрюк».

30-летний хавбек выступает за турецкую команду с лета 2022-го. В прошлом сезоне Оздоев провел 34 матча за клуб из Стамбула, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Контракт полузащитника с «Фатих Карагюмрюк» действует до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.

Ранее Оздоев выступал за «Зенит», «Рубин», «Локомотив», «Ахмат» и другие команды.