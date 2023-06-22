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Сегодня, 15:19

ПАОК заинтересован в приглашении Оздоева

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист Магомед Оздоев.
Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ» от греческих источников, ПАОК из Салоник заинтересован в приглашении российского полузащитника Магомеда Оздоева, который минувший сезон провел в «Фатих Карагюмрюк».

30-летний хавбек выступает за турецкую команду с лета 2022-го. В прошлом сезоне Оздоев провел 34 матча за клуб из Стамбула, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Контракт полузащитника с «Фатих Карагюмрюк» действует до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.

Ранее Оздоев выступал за «Зенит», «Рубин», «Локомотив», «Ахмат» и другие команды.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
ФК Фатих Карагюмрюк
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