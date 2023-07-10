«Газпром» хочет стать спонсором хорватского клуба «Хайдук»

Российская компания «Газпром» намерена стать титульным спонсором хорватского клуба «Хайдук», сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в Twitter.

По информации источника, компания уже сделала официальное предложение руководству клуба. «Газпром» планирует выделить для клуба из Сплита трансферный бюджет в размере 30 миллионов евро. Данная сумма поможет «Хайдуку» приобрести игроков высокого уровня. Ранее сообщалось, что в клуб может перейти полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич.

«Газпром» является многолетним спонсором «Зенита», а также сотрудничает с сербской «Црвеной Звездой».

«Хайдук» является шестикратным чемпионом Хорватии и обладателем Кубка, а также пятикратным обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2022/23 «Хайдук» занял второе место в чемпионате Хорватии. Первым стало загребское «Динамо».