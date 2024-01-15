Полузащитник «Антальяспора» объяснил жест в поддержку операции Израиля в Газе

Израильский футболист «Антальяспор» Сагив Йехезкель объяснил, зачем показал жест в поддержку операции в Газе в конфликте с Палестиной после забитого гола в матче турецкой Суперлиги. Он отметил, что не является военным человеком и этот жест не был провокацией.

«В результате Газа также находится в плену. Здесь находятся израильские солдаты. Я считаю, что 100-дневный период должен подойти к концу. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я и показал надпись на запястье. Я никогда не был ни с кем немилостив с тех пор, как приехал сюда. Я хотел сказать, что нужно прекратить войну», — цитирует Сагива A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщалось, что футболиста задержали в Турции за поддержку операции в секторе Газа. Клуб готовится расторгнуть контрат с хавбеком.

14 января после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида.

Надпись подразумевала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.