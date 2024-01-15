Поддерживающий действия Израиля футболист покинул Турцию

Форвард «Антальяспора» Сагив Йехезкель покинул Турцию, сообщает глава МВД страны Али Ерликая.

«Израильский футболист из клуба «Антальяспора» Сагив Йехезкель по состоянию на 17:15 покинул нашу страну», — приводит слова Ерликая ТАСС.

14 января «Антальяспор» на своем поле принимал «Трабзонспор» в 20-м туре чемпионата Турции. Матч завершился вничью (1:1). Йехезкель, празднуя гол своей команды, указал на повязку на руке с надписью «100 дней. 7.10», отсылающей к сотому дня с начала конфликта Израиля и Палестины. Кроме того, на повязке была изображена звезда Давида.

После игры 28-летнего израильтянина задержали правоохранительные органы по обвинению в публичном разжигании вражды и ненависти.

Йехезкель выступает за «Антальяспор» с сентября 2023 года. На его счету 8 матчей за сборную Израиля.