В Турции задержали и допросили игрока «Башакшехира» Карцева из-за поста с призывом освободить заложников

Полузащитник «Башакшехира» Эден Карцев был задержан и допрошен в Турции.

Ранее 23-летний израильтянин выложил в социальных сетях публикацию, посвященную ста дня с начала конфликта Израиля и Палестины. В своем посте футболист призвал освободить израильских заложников.

После этого «Башакшехир» объявил о начале дисциплинарного расследования в отношении Карцева. Кроме того, футболиста задержала и допросила полиция. Сейчас его уже отпустили.

Летом 2022 года Карцев мог перейти в «Динамо». Московский клуб объявил об аренде хавбека, а футболист приехал в расположение команды, но в итоге сделка сорвалась.

(Эли Швидлер)