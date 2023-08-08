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Окслейд-Чемберлен отправился в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен отправился в Турцию для завершения переговоров с «Бешикташем», сообщает журналист Sports Digitale Ягиз Сабунчуоглу.

29-летний англичанин с 1 июля находится в статусе свободного агента.

В составе «Ливерпуля» он всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

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Источник: Журналист Ягиз Сабунчуоглу
Алекс Окслейд-Чемберлен
ФК Бешикташ
ФК Ливерпуль
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