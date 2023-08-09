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Мертенс: «Этот сезон может стать для меня последним»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс сообщил, что может завершить карьеру следующим летом.

«Этот сезон может стать для меня последним. В «Наполи» я привык играть дважды в неделю, в «Галатасарае» поначалу все было по-другому. Я хочу испытать дух Лиги чемпионов еще раз, даже не могу представить какой будет атмосфера на нашем стадионе», — цитирует LigaBlatt Мертенса.

В этом сезоне Мертенс забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в трех матчах квалификации Лиги чемпионов.

Дрис Мертенс
Футбол
ФК Галатасарай
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