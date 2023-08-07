В «Фатихе» назвали причину ухода Оздоева в ПАОК

В пресс-службе «Фатих Карагюмрюк» прокомментировали «СЭ» уход полузащитника Магомеда Оздоева в греческий ПАОК.

«Магомед пришел в команду ради Пирло. У Оздоева было желание покинуть клуб со времен, когда Пирло ушел из «Фатиха». Все просто: ПАОК сделал хорошее предложение, и он ушел без каких-либо конфликтов. Ему нравился и Стамбул, и команда», — сообщили «СЭ» в пресс-службе турецкого клуба.

30-летний россиянин выступал за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

7 августа греческий ПАОК объявил о переходе полузащитника. Контракт рассчитан до лета 2025 года.