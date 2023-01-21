Нападающий сборной Камеруна Абубакар подписал контракт с «Бешикташем»

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар подписал контракт с «Бешикташем», сообщает сайт турецкого клуба.

Участник нескольких чемпионатов мира заключил со стамбульским коллективом соглашение на 2,5 года.

Ранее 30-летний камерунец покинул клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и получил статус свободного агента.

Отметим, что ранее клуб из Эр-Рияда исключил Абубакара из заявки в связи с подписанием Криштиану Роналду для того, чтобы соблюдать лимит на легионеров.