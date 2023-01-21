«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Галатасараю» в чемпионате Турции
«Галатасарай» в матче 20-го тура чемпионата Турции на своем поле победил «Антальяспор» со счетом 2:1.
Счет в матче открыл нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, который в этом сезоне арендован у «ПСЖ».
Затем счет сравнял экс-нападающий «Спартака», а сейчас футболист «Антальяспора» Луис Адриано.
Но потом игроки «Антальяспора» забили в свои ворота. Как оказалось, этот мяч стал решающим в матче.
Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал эту встречу.
«Галатасарай» набрал 45 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице. «Антальяспор» идет на 15-й строчке (18 очков).
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