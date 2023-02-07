Представитель Оздоева: «Магомед уже общается на турецком языке. Базовым уровнем уже владеет»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал об адаптации российского хавбека в турецкой команде.

«Учит ли Оздоев одноклубников русскому? Там даже учить не надо. Например, раньше в команде был Джанер Эркин. Он прекрасно говорит по-русски. За три года в ЦСКА полностью освоил русский язык. Никто в России его не заставлял учить язык, ему это надо было самому. Джанер по-русски говорит как носитель языка. Он Магомеду очень сильно помог на первых порах. Оздоев в кафе или магазине может изъясняться полностью на турецком. Базовым уровнем уже владеет», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний россиянин перешел в «Фатих Карагюмрюк» 28 июля 2022 года. Его соглашение с турецкой командой рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи.