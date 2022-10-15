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Сегодня, 12:29

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибших на угольной шахте

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Пресс-служба Турецкой федерации футбола (TFF) сообщила, что матчи 10-го тура чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о жертвах аварии на угольной шахте в провинции Бартын.

«Во всех профессиональных и любительских футбольных соревнованиях, которые пройдут 15, 16 и 17 октября, будет объявлена минута молчания в память о погибших в аварии на угольной шахте», — говорится на официальном сайте организации.

Взрыв на угольной шахте произошел 14 октября на глубине 300 метров. Министр внутренних дел Турдии Сулейман Сойлу сообщил о гибели по меньшей мере 40 человек.

Источник: https://tass.ru/sport/16065531
Футбол
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