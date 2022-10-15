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Роднина считает, что у Дзюбы есть определенные качества, чтобы стать депутатом Госдумы

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила перспективы российского форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбы начать политическую карьеру.

«Есть ли перспективы у Дзюбы в Госдуме после завершения карьеры? Я его видела только по телевидению, лично не знаю. Но выбор будет зависеть от каждого человека, который за него проголосует. Ему, как любому кандидату в депутаты, нужно иметь свою программу, надо понимать, какой регион представляешь, также необходимо проходить через выборы. Может ли Артем Дзюба там оказаться? Не знаю, определенные качества у него есть. Выборы еще далеко. Вопрос про Артема должен стоять у самого Артема. Зачем мы будем гадать, что он решит?» — приводит слова Родниной Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро. Контракт Дзюбы с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-15-opredelennyye-kachestva-u-nego-yest-rodnina-otsenila-perspektivy-dzyuby-stat-deputatom-gosdumy
Артем Дзюба
Футбол
Ирина Роднина
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