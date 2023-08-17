«Галатасарай» предложил Серхио Рамосу двухлетний контракт

Бывший защитник «ПСЖ» и «Реала» Серхио Рамос может стать игроком «Галатасарая». Сейчас он является свободным агентом.

Как сообщает AS со ссылкой на турецкое издание Fanatik, стамбульский клуб предлагает 37-летнему футболисту двухлетний контракт на сумму 5,5 миллиона евро в год.

Ранее президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что не хочет, чтобы Рамос возвращался в клуб.

За свой последний клуб, «ПСЖ», защитник за два года сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу. До этого испанец с 2005 по 2021 год играл в «Реале».