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7 января, 23:38

«Галатасарай» может расторгнуть контракт с Хуаном Матой

Иван Шитик
Корреспондент
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«Галатасарай» намерен досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Хуаном Матой, сообщает Fanatik.

Контракт 34-летнего испанца с клубом может быть в ближайшее время.

Мата присоединился к «Галатасараю» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В составе турецкого клуба футболист отыграл семь матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Его соглашение с «Галатасараем» рассчитано до конца сезона-2022/23 и предусматривает опцию автоматического продления на год.

Хуан Мата
ФК Галатасарай
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