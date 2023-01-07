«Галатасарай» может расторгнуть контракт с Хуаном Матой
«Галатасарай» намерен досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Хуаном Матой, сообщает Fanatik.
Контракт 34-летнего испанца с клубом может быть в ближайшее время.
Мата присоединился к «Галатасараю» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В составе турецкого клуба футболист отыграл семь матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
Его соглашение с «Галатасараем» рассчитано до конца сезона-2022/23 и предусматривает опцию автоматического продления на год.
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