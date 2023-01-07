Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 21:41

«Бешикташ» может досрочно вернуть Алли в «Эвертон» из аренды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Бешикташ» рассматривает возможность досрочного прекращения аренды полузащитника «Эвертона» Деле Алли, сообщает BBC.

В конце августа «Бешикташ» взял Алли в аренду на сезон-2022/23. Турецкий клуб согласился заплатить «Эвертону» 1,85 миллиона фунтов стерлингов в качестве гарантированной суммы.

В настоящий момент «Бешикташ» должен «Эвертону» еще 1,14 миллиона.

Однако мерсисайдский клуб не хочет принимать 26-летнего футболиста обратно и не собирается разрывать арендную договоренность.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Алли принял участие в семи матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Деле Алли
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
1
0
Читайте также
Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный
«Надеюсь, его не будет в моей половине сетки»: Медведев и Джокович сошлись перед Australian Open
Число погибших в результате удара ВСУ по Васильевке возросло до шести
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В Госдуме обвинили Киев в предательстве своего народа в пользу НАТО
Во Франции предрекли «кровавую бойню» в США из-за Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Антальяспор» Кудряшова сыграл вничью с «Хатайспором» в чемпионате Турции
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости