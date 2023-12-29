«Галатасарай» и «Фенербахче» объявили о переносе матча за Суперкубок Турции

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» перенесен на более поздний срок, сообщается в соцсетях клубов.

Встреча должна была пройти в Саудовской Аравии в пятницу, 29 декабря, но матч отменили за 10 минут до стартового свистка. Сообщалось, что причиной отмены стало то, что игрокам не позволили надеть футболки с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и вывесить баннеры с его девизом.

Обе команды вместе с Федерацией футбола Турции так и не сумели договориться с властями Саудовской Аравии, поэтому отказались выходить на поле.

О готовности провести матч на своем стадионе объявил «Бешикташ».

«Наши двери открыты! Мы ожидаем, что почитатели Ататюрка прибудут на стадион «Долмабахче» под турецкими флагами, чтобы сыграть финал Суперкубка, который будет проведен в честь 100-летия нашей республики», — сказано в сообщении клуба.