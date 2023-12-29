Саудовцы не разрешили выходить на поле в футболках с цитатами Ататюрка.

Скандальный декабрь в турецком футболе продолжается. 11 декабря президент «Анкарагюджю» избил судью прямо во время матча с «Ризеспором». Через неделю на игре «Истанбулспора» и «Трабзонспора» руководитель первых увел команду с поля. А теперь сорван Суперкубок Турции.

Правда, на этот раз без вины самих команд.

Дело в том, что в этом году розыгрыш должен был пройти в Саудовской Аравии в рамках развлекательного фестиваля «Сезон Эр-Рияда». Однако местные чиновники не приняли ряд условий турецких клубов.

Так как Турция в этом году отмечает столетие современного государства, «Фенербахче» и «Галатасарай» хотели провести матч за Суперкубок с национальным гимном, флагом, а также в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя Турецкой Республики.

Фото Reuters

В частности, «Фенербахче» хотел выйти с транспарантом со словами Ататюрка «Мир дома — мир во всем мире». А «Галатасарай» собирался использовать цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».

Однако власти Саудовской Аравии отказали клубам.

Первые новости о том, что с антуражем встречи могут быть проблемы, появились еще днем. Однако тогда Футбольная федерация Турции все опровергла: «Матч Суперкубка начнется в присутствии нашего турецкого флага, мероприятий по празднованию 100-летия, минуты молчания для наших мучеников и нашего национального гимна, который будет исполнен художником Нормом Эндером. Пожалуйста, не обращайте внимания на дезинформацию по этому вопросу».

Но ближе к стартовому свистку стало ясно, что не все так гладко. По сообщениям SarajevoTimes , «Галатасарай» и «Фенербахче» даже согласились играть в футболках без изображения Ататюрка, но не были согласны выходить без гимна.

Фото Reuters

Как сообщает сайт Fanatik, переговоры между саудовскими чиновниками и представителями турецкого футбола длились больше трех часов, но оказались безуспешны. Команды получили указание не покидать отель и не прибыли на стадион вовремя — позднее их вещи начали вывозить из раздевалок.

Фанаты уже покидают трибуны — матч за Суперкубок Турции сегодня не состоится.