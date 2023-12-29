Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменили за 10 минут до начала

Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии не состоится. Встреча была отменена за 10 минут до начала. Игрокам не позволили надеть футболки с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и вывесить баннеры с его девизом.

Обе команды вместе с Федерацией футбола Турции так и не сумели договориться с властями Саудовской Аравии, поэтому отказались выходить на поле.