Дзюба о волевой ничьей «Аданы Демирспор»: «Сражаемся и будем сражаться дальше»

Форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба после ничьей в матче 5-го тура чемпионата Турции против «Хатайспора» (1:1) опубликовал новый пост в соцсетях.

«Всех с волевой ничьей! Несмотря на все но... сражаемся! И будем сражаться дальше!» — написал Дзюба в соцсетях, выложив фото с вратарями команды.

Российский форвард первые начал матч в чемпионате Турции на скамейке запасных. Он вышел на замену на 63-й минуте матча.

«Адана» сравняла счет в самой концовке встречи, на 9-й добавленное ко второму тайму минуте. Причем за несколько минут до этого первый гол команды был отменен после подсказки ВАР.

«Адана Демирспор» с 10 баллами на счету располагается на 6-м месте в чемпионате Турции. «Хатайспор» поднялся с последней строчки на 17-ю.