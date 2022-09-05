Футбол
Турция
Новости
Статьи Таблица Календарь
Главная
Футбол
Турция

5 сентября, 08:12

Болельщик «Анкарагюджю» напал на нападающего «Бешикташа» на поле

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Анкарагюджю» проиграл «Бешикташу» (2:3) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Турции.

После финального свистка на поле выбежал болельщик хозяев и с разбега влетел в спину полузащитника гостей Салиха Учана. Быстрее всех на ситуацию среагировал нападающий Ваут Вегхорст, который оттащил нападавшего.

После этого инцидента на поле вспыхнула потасовка. В итоге Марлон Шавьер у хозяев и Жозеф де Соуза Диас у гостей получили по красной карточке.

В следующем туре «Анкарагюджю» на выезде сыграет против «Аланьяспора», за который ранее выступал экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав. Матч состоится 11 сентября.

Футбол
ФК Бешикташ
4
1
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба о волевой ничьей «Аданы Демирспор»: «Сражаемся и будем сражаться дальше»

Рок-музыкант Сергей Шнуров: «Кипр не самая футбольная держава. Кокорин, не скажу, что герой моего романа»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости