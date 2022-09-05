Болельщик «Анкарагюджю» напал на нападающего «Бешикташа» на поле
«Анкарагюджю» проиграл «Бешикташу» (2:3) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Турции.
После финального свистка на поле выбежал болельщик хозяев и с разбега влетел в спину полузащитника гостей Салиха Учана. Быстрее всех на ситуацию среагировал нападающий Ваут Вегхорст, который оттащил нападавшего.
После этого инцидента на поле вспыхнула потасовка. В итоге Марлон Шавьер у хозяев и Жозеф де Соуза Диас у гостей получили по красной карточке.
В следующем туре «Анкарагюджю» на выезде сыграет против «Аланьяспора», за который ранее выступал экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав. Матч состоится 11 сентября.
Crazy scenes out of Turkey.— Max Camilleri (@MaximusTalksFB) September 4, 2022
Cenk Tosun Kicked «CantonaEsque' style by a fan while playing for Besiktas. pic.twitter.com/AETt6JmTkQ
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