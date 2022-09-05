Болельщик «Анкарагюджю» напал на нападающего «Бешикташа» на поле

«Анкарагюджю» проиграл «Бешикташу» (2:3) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Турции.

После финального свистка на поле выбежал болельщик хозяев и с разбега влетел в спину полузащитника гостей Салиха Учана. Быстрее всех на ситуацию среагировал нападающий Ваут Вегхорст, который оттащил нападавшего.

После этого инцидента на поле вспыхнула потасовка. В итоге Марлон Шавьер у хозяев и Жозеф де Соуза Диас у гостей получили по красной карточке.

В следующем туре «Анкарагюджю» на выезде сыграет против «Аланьяспора», за который ранее выступал экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав. Матч состоится 11 сентября.