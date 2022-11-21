Бывший футболист «Зенита» Оздоев объяснил, в чем чемпионат Турции лучше РПЛ

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в интервью Sport24 рассказал, в чем чемпионат Турции превосходит чемпионат России.

— Топ-3 в чем турецкая суперлига сильнее РПЛ?

— Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность — на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры. Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует.

— В чем русский чемпионат сильнее турецкого?

— В функциональной подготовке.

30-летний Оздоев стал игроком турецкого клуба летом. В России он выступал за «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит».