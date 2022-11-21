Оздоев — о первом разговоре с главным тренером «Фатих Карагюмрюк»: «Он спросил, сколько мне нужно времени»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал детали первого телефонного разговора с главным тренером турецкого клуба Андреа Пирло.

«Сначала мне позвонил спортивный директор. Мы поговорили. Я сказал, что мне нужно подумать. В итоге часов в 10 вечера он присылает мне смс: «Магомед, извините, что пишу так поздно, но завтра Пирло хотел бы с вами пообщаться». Я ответил, что готов в любое время. На следующий день после обеда мне набрал Андреа, мы поговорили. Он рассказал о проекте, о своем видении футбола. Я ответил, что мне нужно подумать, все взвесить, обсудить с родными. Он спросил, сколько мне нужно времени, я ответил — сутки. А на следующий день я вылетел в Стамбул», — цитирует Sport24 Оздоева.

29-летний Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года. 30-летний россиянин провел за турецкий клуб 12 матчей и отдал две результативные передачи.

«Фатих Карагюмрюк» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 13 очков в 13 матчах.