«Фатих Карагюмрюк» Оздоева сыграл вничью с «Аланьяспором» в матче чемпионата Турции

«Фатих Карагюмрюк» на выезде сыграл вничью с «Аланьяспором» в матче 20-го тура чемпионата Турции со счетом 2:2.

Российский полузащитник «Фатиха» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

В составе «Фатих Карагюмрюк» в этой встрече дубль оформил 31-летний итальянский нападающий Фабио Борини.

«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью третий матч подряд. Команда набрала 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.