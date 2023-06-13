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Агент Зе Луиша заявил, что футболист не перейдет в российский клуб этим летом

Алина Савинова
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Футбольный агент Жозе Фоуту заявил, что не стоит ждать нападающего Зе Луиша в РПЛ.

«Зе Луиш не перейдет в российский клуб этим летом», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Зе Луиш с 2022 года выступал за «Хатайспор». Его контракт с турецкой командой закончился в июне этого года, и на данный момент 32-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Кабо-вердианский форвард с 2015 по 2019 год играл в составе «Спартака», а с 2020 по 2021-й — в составе «Локомотива».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ze-luish-ne-perejdet-v-rossijskij-klub-e-tim-letom/
Зе Луиш
Футбол
РПЛ
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