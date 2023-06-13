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Сегодня, 14:53

Агент Соу заявил, что футболист останется в «Анкарагюджю» еще на год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что нападающий «Ростова» Али Соу еще на год останется в «Анкарагюджю».

«Али еще на год останется в «Анкарагюджю». Идет ли речь о приостановке контракта? Сперва мы должны послать письмо «Ростову», и только потом я смогу о чем-то говорить прессе», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 36 матчей в составе «Анкарагюджю», забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-ali-ostanetsya-v-ankaragyudzhyu-eshhe-na-god/
Футбол
Али Соу
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