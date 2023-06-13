Агент Соу заявил, что футболист останется в «Анкарагюджю» еще на год

Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что нападающий «Ростова» Али Соу еще на год останется в «Анкарагюджю».

«Али еще на год останется в «Анкарагюджю». Идет ли речь о приостановке контракта? Сперва мы должны послать письмо «Ростову», и только потом я смогу о чем-то говорить прессе», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 36 матчей в составе «Анкарагюджю», забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.