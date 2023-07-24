Агент Оздоева сообщил о прекращении сотрудничества с игроком

Агент Анзор Гаргаев сообщил «СЭ», что больше не представляет интересы полузащитника «Фатиха Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.

«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте. Он взрослый человек, которой может принимать решение. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», — сказал Гаргаев «СЭ».

30-летний россиянин выступает в Турции с лета 2022 года. В минувшем сезоне Оздоев провел 34 матча, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.