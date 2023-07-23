«Галатасарай» близок к подписанию форварда Заа

Форвард Вильфрид Заа в скором времени станет игроком «Галатасарая», сообщает пресс-служба турецкого клуба. После ухода из «Кристал Пэлас» этим летом футболист стал свободным агентом.

«С футболистом начаты официальные переговоры», — сообщила пресс-служба команды в соцсети.

Заа выступал за «Кристал Пэлас» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей АПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее форвард отклонил предложение подписать новый четырехлетний контракт с «Кристал Пэлас».